Colpi di pistola a salve contro i passanti, paura a Molfetta

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 15:02
Tre episodi distinti, sei colpi esplosi a salve e tanta paura tra i cittadini. È quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre a Molfetta, dove alcuni passanti sono stati bersaglio di spari in piena strada, fortunatamente senza conseguenze. I fatti, ripresi da alcuni video ora al vaglio dei carabinieri, si sono verificati in via Mameli e via Poggioreale. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma utilizzata sarebbe una pistola a gas o da soft air. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i responsabili, che avrebbero agito a bordo di un monopattino.  L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, dove si attende ora di capire chi ci sia dietro questi gesti e quali siano state le motivazioni.

