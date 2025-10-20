Colpi di pistola a salve contro i passanti, paura a Molfetta

Tre episodi distinti, sei colpi esplosi a salve e tanta paura tra i cittadini. È quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre a Molfetta, dove alcuni passanti sono stati bersaglio di spari in piena strada, fortunatamente senza conseguenze. I fatti, ripresi da alcuni video ora al vaglio dei carabinieri, si sono verificati in via Mameli e via Poggioreale. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma utilizzata sarebbe una pistola a gas o da soft air. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i responsabili, che avrebbero agito a bordo di un monopattino. L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, dove si attende ora di capire chi ci sia dietro questi gesti e quali siano state le motivazioni.