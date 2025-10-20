LUNEDì, 20 OTTOBRE 2025
Film e caffè, al Galleria di Bari arrivano le proiezioni mattutine

Dal 23 ottobre

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 17:41
Multicinema Galleria - esterno
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Chi l’ha detto che il cinema è solo pomeridiano o serale? Da giovedì 23 ottobre il Multicinema Galleria di Bari inaugura una nuova abitudine culturale: “Buongiorno Cinema. Le mattine al Galleria”. Per la prima volta in città, una multisala propone proiezioni mattutine fisse, ogni giovedì e sabato, con spettacoli tra le 10 e le 11. L’iniziativa si rivolge a studenti, pensionati, lavoratori con orari flessibili e a chiunque voglia vivere il cinema in una dimensione più calma e raccolta, magari iniziando la giornata tra un caffè e una storia sul grande schermo.

La programmazione d’esordio, giovedì 23 e sabato 25 ottobre, proporrà titoli diversi per generi e temi. Tra i primi film in cartellone: After the Hunt di Luca Guadagnino, con Julia Roberts in un intenso dramma morale; Tre ciotole di Isabel Coixet, tratto dal romanzo di Michela Murgia; Springsteen: Liberami dal nulla, documentario sulla leggenda del Boss e dell’America periferica; Bugonia di Yorgos Lanthimos, satira sull’ecologia e la società iperconnessa; La vita va così di Riccardo Milani, commedia che fotografa l’Italia di oggi; Per te, un racconto intimo sul tempo, la memoria e gli affetti familiari.

La novità si affianca alla programmazione ordinaria del Galleria, attiva ogni giorno dalle 15.30 fino a sera. Le casse saranno aperte anche al mattino: il giovedì e il sabato dalle 10 alle 13, oltre al consueto orario pomeridiano (15.30-21.30). Il biglietto costerà 5,50 euro il giovedì e 7,50 euro il sabato, con le consuete riduzioni previste. Info: 080.521.45.63.

