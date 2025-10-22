Si scioglie la Rimbamband: “Progetto giunto al capolinea”

“È con estrema serenità che vi comunico che abbiamo deciso di sciogliere la Rimbamband”. A scrivere un post sui social è Raffaele Tullio, storico componente della band barese. “Un progetto a cui ho dato tutto me stesso per anni e che mi ha restituito un sacco di cose belle, ma che oggi è giunto al capolinea – scrive ancora – Sono stati anni bellissimi, sebbene estremamente faticosi. Anni fa, durante la pandemia, siamo entrati in una crisi rivelatasi letale ed irreversibile. In questi ultimi anni ci siamo trascinati, facendo girare solo i vecchi spettacoli. Ma lavorare solo per fare cassa mi provoca disagio e frustrazione. Quando non ci sono entusiasmo, linfa, visione, progettualità e condivisione degli obiettivi, giusto avere il coraggio di voltare pagina e cercare di ricostruire nuovi progetti più su misura delle proprie aspirazioni. Ed è ciò che sto facendo ormai già da anni”.

“Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato e ci hanno incoraggiato in questi 19 bellissimi anni. Grazie ai miei vecchi compagni di viaggio per questo pezzettone di strada condiviso.

A loro auguro di realizzare tutto ciò che desiderano per il loro futuro”, conclude.

(foto facebook)