Benjamin Bayl dirige l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista d’eccezione il violoncellista Enrico Dindo

Mercoledì 22 ottobre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli è in programma un concerto con la direzione di Benjamin Bayl, sul podio dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Enrico Dindo (violoncello).

In programma di Franz Joseph Haydn, Ouverture, dall’opera “L’isola disabitata”, di Mieczysław Weinberg Concerto in do minore, per violoncello e orchestra, op. 43, di Robert Schumann, Sinfonia n. 3, in Mi bemolle maggiore, op. 97 “Renana”.

Figlio d’arte, Enrico Dindo inizia a sei anni lo studio del violoncello. Si perfeziona con Antonio Janigro e nel 1997, dopo essere stato per 11 anni primo violoncello solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, conquista il Primo Premio al Concorso “Rostropovich” di Parigi. In seguito al prestigioso riconoscimento intraprende l’attività da solista che lo porta ad esibirsi con le orchestre più blasonate a livello internazionale, tra cui BBC Philharmonic, Rotterdam Philarmonic, Orchestre Nationale de France, Pittsburgh Symphony Orchestra, Berliner Symphoniker, Filarmonica della Scala, Filarmonica di San Pietroburgo, London Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra di Tokyo, Toronto Symphony, Gewandhausorchester Leipzig e Chicago Symphony. Ha inoltre collaborato con direttori del calibro di Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich che scrisse di lui: “… è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana”. Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro, Carlo Galante, Roberto Molinelli, Fabio Vacchi, Mauro Montalbetti e Jorge Bosso. Direttore stabile dal 2001 al 2024 dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato, è stato anche Direttore Musicale della HRT Symphony Orchestra di Zagabria dal 2014 al 2021 e Direttore Artistico dell’Accademia Filarmonica Romana. Punto di riferimento per generazioni di violoncellisti, è attualmente docente della classe di violoncello presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, la Accademia di Musica di Pinerolo e tiene masterclass per il Garda Lake Music Festival. Ha inciso per Chandos, con cui ha pubblicato i 2 concerti di D. Shostakovich insieme alla Danish National Orchestra & Gianandrea Noseda, e per Decca, con cui ha invece registrato l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven, le 6 Suites di J.S. Bach oltre che, insieme ai Solisti di Pavia, i 3 concerti per violoncello e archi di CPE Bach, 2 CD dedicati ai concerti di A. Vivaldi, i concerti di F. J. Haydn e il Concerto per violoncello e archi di N. Kapustin, affiancato a musiche di A. Piazzolla.

Enrico Dindo è Accademico di Santa Cecilia e suona il violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.

Benjamin Bayl è co-fondatore e principale direttore ospite dell’orchestra con strumenti originali Australian Romantic & Classical Orchestra (ARCO) e direttore associato dell’Hanover Band. Di doppia cittadinanza Danese e Australiana, è stato il primo studente australiano di organo al King’s College di Cambridge e ha in seguito proseguito i suoi studi alla Royal Academy of Music con Colin Metters e George Hurst. Alunno della National Opera Studio, è diventato assistente direttore di Ivan Fischer alla Budapest Festival Orchestra nel 2006 ed è stato inoltre assistente di Sir John Eliot Gardiner, Yannick Nazet-Seguin, Richard Hickox, Harry Bicket e Ivor Bolton. Dal 2007 al 2010 è stato assistente alla direzione artistica del Gabrieli Consort & Paul McCreesh e ha collaborato inoltre con Ivan Fischer presso la Konzerthausorchester di Berlino. Ha debuttato alla direzione orchestrale presso il Concertgebouw di Amsterdam con il Collegium Vocale Gent e l’Akademie fur Alte Musik di Berlino ed è stato subito re-invitato per dirigerli in una tournee europea con musica di CPE Bach. Studiando approfonditamente il repertorio barocco (sia come direttore che come continuista), le sue recenti collaborazioni includono ensemble come: The Hanover Band, Concerto Copenhagen, Concerto Koln, Wroclaw Baroque Orchestra, e la Warsaw Chamber Opera. Nel campo operistico, ha diretto presso la Wiener Staatsoper (Fatima oder von den mutigen Kindern), Dutch National Opera (Il matrimonio segreto), Staatsoper Berlin (Fairy Queen / AscheMond), Royal Danish Opera (Don Giovanni), Danish National Opera (Così fan tutte), Opera Vlaanderen (Idomeneo), Opera Australia (Orlando), Opera de Oviedo (Agrippina & Le nozze di Figaro), Budapest State Opera (Fairy Queen), Polish National Opera (La clemenza di Tito), Deutsche Oper am Rhein & Teatro Comunale di Sassari (Carmen), NorrlandsOperan (Le nozze di Figaro), Warsaw Chamber Opera (Pygmalion) e la Nordic Opera (L’incoronazione di Poppea & Gli amori d’Apollo e di Dafne), lavorando con importanti registi quali: Claus Guth, Mariame Cement, Ivo van Hove, David Bosch and Guy Joosten. Benjamin Bayl diretto diverse orchestre, tra le quali: Mahler Chamber Orchestra (al Musikfest Berlin presso la Philharmonie di Berlino e al Ruhrtrienniale Festival), Hong Kong Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias, Taipei Symphony Orchestra, Bochumer Symphoniker, Britten Sinfonia, Netherlands Youth Orchestra, Orchestra Haydn di Bolzano, e l’Orchestra Filarmonica di Torino, così come di altre numerose orchestre in Scandinavia, dirigendo un vasto repertorio che va dai classici viennesi al repertorio storicamente informato Barocco e Romantico, così come nuove commissioni. E’ spesso invitato a dirigere i grandi oratori di Bach, Handel, Mozart e Haydn.

Recentemente ha diretto: Don Giovanni alla Den Norske Opera a Oslo e a Umea; La finta semplice e Armide di Lully con la Warsaw Chamber Opera; La Clemenza di Tito alla Polish National Opera a Varsavia; Requiem di Mozart con al Warsaw Chamber Orchestra; Messiah di Handel per la Edinburgh Royal Society; Partenope di Handel alla San Diego Opera; Così fan tutte a Varsavia, Budapest; Candide e Il Giasone a Vienna; Die Zauberfloete a Maastricht; Die Lustige Witwe e Lo Speziale a Aachen; Morte a Venezia a Zagabria. Ha inoltre diretto concerti con l’Orchestra Sinfonica G.Rossini, la Stavanger Symphony Orchestra, i Bremer Philharmoniker, l’Orchestra i Pomeriggi Musicali, la Croatian Baroque Orchestra, un tour in Cina con The Hanover Band, un tour in Europe con B’Rock e Vocalconsort Berlin;concerti con la Malaysian Philharmonic & Hong Kong Philharmonic Orchestras, Orchestra Haydn di Bolzano, Orchestra of the Australian National Academy of Music (ANAM) presso il Melbourne Festival, Slovakian National Philarmonic orchestra, Collegium Vocale Gent, Bochum Symphoniker e Warsaw Philharmonic.

