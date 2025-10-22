MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Bari, mercati natalizi straordinari nei festivi: il calendario

La riunione con le associazioni e il via libera del Comune

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 10:41
Mercati natalizi straordinari a Bari. E’ quanto è stato stabilito ieri nel corso di una riunione con l’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli.  “Nessun colpo di scena ma l’affermazione della necessità di offrire agli operatori occasioni aggiuntive di lavoro, senza intaccare il loro impegno nelle tradizionali giornate infrasettimanali – spiega Savino Montaruli, di Casambulanti – Si lavorerà, dunque, in tutte e quattro le domeniche del mese di dicembre ed anche nella prima domenica di novembre con il posticipo del mercato di sabato primo novembre a Poggiofranco”.

Il calendario:

Domenica 7 dicembre sarà operativo il mercato in via Salvemini

Domenica 14 dicembre quello in via Vaccarella

Domenica 21 dicembre a Santo Spirito

Domenica 28 dicembre   in via Madre Teresa di Calcutta

Si svolgeranno regolarmente in giornata festiva i mercati festivi di lunedì 8 dicembre in via Portoghese così come quello di venerdì 26 dicembre in via De Ribera. Sarà altresì regolarmente operativo in giornata festiva il mercato di martedì 6 gennaio 2026 di via Vaccarella e di Palese.

La decisione finale sul calendario concordato ed approvato sarà subordinata ai pareri delle Ripartizioni interessate ai servizi di pulizia e fornitura dei servizi igienici.

