Oggi l’addio di Bari ad Alessandro, morto in un incidente stradale a Japigia

Tanti i messaggi di cordoglio per il 19enne

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 15:43
alessandro Delcore
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Si terranno oggi, 22 ottobre, alle ore 16, i funerali di Alessandro Del Core, il giovane di 19 anni che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari.

La cerimonia si svolgerà nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi, in piazza San Francesco d’Assisi 5, dove si prevede la partecipazione di un’intera comunità ancora profondamente scossa per la sua scomparsa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di domenica, quando la moto su cui viaggiava Alessandro si è scontrata con un’autovettura. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

La famiglia si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A.. Ad assistere i familiari ci sarà anche l’Avv. Aldo Fornari del Foro di Bari, mentre l’ing. Pietro Pallotti sarà messo a disposizione da Studio3A nel caso in cui venga disposta una perizia cinematica per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Alessandro era conosciuto e amato da tutti nel quartiere. Frequentava la scuola serale “Marconi-Hack” di Bari e lavorava in un’officina, portando avanti con determinazione i propri sogni. Grande appassionato di moto, condivideva spesso sui social il suo amore per le due ruote, raccomandando agli amici di “andare in moto, ma con la testa”: un messaggio che oggi, dopo la tragedia, risuona con ancora più forza.

Sui social, centinaia di messaggi di affetto e cordoglio stanno accompagnando il suo ultimo viaggio. Tanti amicicompagni di scuola e colleghi lo ricordano come un ragazzo buono, solare e generoso, sempre pronto a dare una mano e a strappare un sorriso.

Alessandro lascia nel dolore la mamma Piera e il compagno Damiano, il fratellino Davide, e i nonni Michele e Loredana, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Oggi, tutta Japigia si fermerà per salutarlo.

