Fastweb in tilt: Internet ko da Nord a Sud, disagi anche a Bari

Giornata complicata per migliaia di italiani che si sono ritrovati improvvisamente senza connessione. Dalle 10 di oggi, mercoledì 22 ottobre, la rete Fastweb ha smesso di funzionare in gran parte del Paese, lasciando offline sia la linea fissa sia quella mobile. Le segnalazioni di disservizi si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti, fino a superare quota 35mila.

Da Milano a Bari, passando per Roma e Napoli, la scena è la stessa: computer e telefoni senza rete, siti irraggiungibili e servizi digitali bloccati. Molti utenti hanno tentato di contattare l’assistenza Fastweb, ma anche il sito ufficiale e l’area clienti risultano inaccessibili, probabilmente a causa del sovraccarico di richieste.

Chi è riuscito a parlare con l’assistenza ha ricevuto una risposta identica:

“È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb si scusa con i clienti coinvolti.”

Il problema sembra dunque esteso e serio, tanto da ricordare il blackout che aveva coinvolto Amazon Web Services pochi giorni fa. Secondo i dati raccolti da Downdetector, la maggior parte delle segnalazioni (circa il 66%) riguarda la connessione Internet domestica, seguita da problemi sulla rete mobile (21%) e da assenza totale di segnale (14%).

Nel frattempo, sui social gli utenti si scambiano consigli e tentativi di “riparazione fai da te”. Un utente ha suggerito, ad esempio, di modificare i DNS con quelli di Google (8.8.8.8) per cercare di ripristinare la navigazione, anche se la soluzione non sembra funzionare per tutti i dispositivi.

Nessuna comunicazione ufficiale, al momento, sul profilo social di Fastweb, ma l’azienda assicura che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la connessione quanto prima. Intanto, in tutta Italia, scuole, uffici e lavoratori in smart working cercano di arrangiarsi come possono, in attesa che la rete torni a funzionare.﻿