Bari, cresce l’allarme furti a Carrassi: “In pochi giorni derubati tre condomini”

Quattro colpi in meno di tre giorni, ladri che con astuzia riescono ad intrufolarsi in casa, sonno rubato e timore persino di restare in casa. Accade nel quartiere Carrassi di Bari, a denunciarlo sono gli stessi cittadini evidenziando una situazione di “stato di agitazione” per via della costante sensazione di vivere “sotto lo scacco” dei malviventi.

“Solo negli ultimi giorni sono stati derubati tre condomini e un minimarket – racconta un cittadino – questo avviene soprattutto in orari serali o notturni. Spesso i malviventi entrano dalle porte di ingresso senza creare alcun danno perché hanno le chiavi. In un appartamento del sesto piano di un palazzo vicino l’ex cinema Armenise si sono calati dal terrazzo. Abbiamo allertato le autorità, ma non basta”, prosegue. Sui casi sono in corso indagini da parte dei carabinieri, ma questo non placa i timori dei residenti che hanno deciso di organizzarsi e unire le proprie forze al fine di garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

“I residenti si stanno mobilitando” – spiega ancora il cittadino. “In diversi condomini si stanno installando nuove telecamere di videosorveglianza e sono nati gruppi WhatsApp di quartiere per segnalare in tempo reale movimenti sospetti o la presenza di persone estranee”, ha concluso. Obiettivo collaborare affinché l’escalation di casi venga quanto meno arginata in un momento in cui cresce la paura persino di addormentarsi la notte sereni nelle proprie case.

Foto Freepik