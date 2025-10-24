VENERDì, 24 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,630 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,630 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, arrivano aiuti per pescatori di ricci di mare. Con stop paralizzati 200 operatori

I dettagli

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 18:51
Ricci mare bari
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Arrivano gli aiuti per gli operatori della pesca colpiti dallo stop alla raccolta dei ricci di mare: un fermo che ha paralizzato 200 pescatori subacquei, un provvedimento nato per tutelare l’ambiente, che tuttavia deve tenere conto anche della necessaria salvaguardia degli operatori del settore. E’ quanto afferma Coldiretti Pesca Puglia, in relazione all’approvazione della deliberazione di Giunta Regionale che consente la partecipazione agli aiuti pubblici anche ai lavoratori marittimi in possesso di regolare autorizzazione alla pesca subacquea professionale, nell’ambito delle misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare.

Coldiretti Puglia ha avanzato una proposta concreta per rendere più trasparente e sostenibile il settore della pesca dei ricci di mare: l’attivazione di una piattaforma telematica con comunicazione giornaliera delle vendite. Il sistema, che indicherebbe anche i dati dei destinatari del prodotto, agevolerebbe – sottolinea Coldiretti Pesca Puglia – i controlli da parte delle autorità competenti, consentendo un monitoraggio puntuale del mercato dei ricci. L’obiettivo è creare una sorta di “percorso del riccio di mare”, tracciabile e certificato, che in prospettiva potrebbe diventare anche un marchio di qualità riconoscibile per i consumatori.

Durante i mesi di fermo pesca, Coldiretti Pesca Puglia ha inoltre proposto di diversificare l’attività dei pescatori subacquei, sempre più penalizzati dalle restrizioni. Un’ipotesi è quella di impiegarli nella manutenzione e nel ripristino dei fondali marini, attraverso il recupero di reti e altri materiali abbandonati sul fondo, contribuendo così anche alla tutela dell’ambiente marino.

Parallelamente, è necessario intensificare i controlli contro la pesca abusiva e indiscriminata. Coldiretti Pesca Puglia chiede regole più chiare per la produzione e la vendita della polpa di riccio, la cui lavorazione – spesso fuori controllo – danneggia la popolazione di ricci per tutto l’anno. In questa direzione, l’organizzazione propone la creazione di una piattaforma di segnalazione della pesca illegale, che permetta a chiunque di denunciare alle autorità competenti attività sospette o irregolari.

Infine, Coldiretti Pesca Puglia sollecita l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra pescatori subacquei professionali, associazioni di categoria, WWF e Università, per portare avanti attività di monitoraggio, studi e ricerche sull’andamento della riproduzione del riccio di mare.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, accordo Comune e Aci: intesa...

Su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, la giunta...
- 24 Ottobre 2025
Eventi

Sovra Naturale da domani al 27...

La Puglia torna a farsi culla di agricoltura etica, biodiversità ed...
- 24 Ottobre 2025
Puglia

Puglia, arrivano aiuti per pescatori di...

Arrivano gli aiuti per gli operatori della pesca colpiti dallo stop...
- 24 Ottobre 2025
Cultura

“Il filo della narrazione”, Bari ricorda...

Un intreccio tra parole e fili, tra poesia e pittura ad...
- 24 Ottobre 2025