Bari, Ferdinando Pinto: “Il Petruzzelli mi manca, ma non ci torno”

"È un fatto emotivo che non riesco a reggere"

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Ottobre 2025 - 15:54
teatro petruzzelli
  • 47 sec
villaggiodelgusto.com

Il 27 ottobre del 1991 un incendio doloso distrusse gli interni del teatro Petruzzelli di Bari: 34 anni dopo, l’allora gestore del teatro, Ferdinando Pinto, assolto definitivamente nel 2007 dall’accusa di essere stato il mandante del rogo (dopo un processo di primo grado, due di secondo e due pronunce della Cassazione). Una vicenda che ha segnato la storia moderna di Bari. A ricordarla, con la commozione di chi l’ha vissuta in prima persona è Ferdinando Pinto, gestore del Teatro all’epoca dell’incendio. “Al Teatro non ci sono più tornato.

È un fatto emotivo che non riesco a reggere”, ha raccontato Pinto ad Enzo Magistà nell’intervista per il programma “Storie”, che andrà in onda lunedì 27 ottobre. In Storie, l’ex gestore del Petruzzelli racconta il suo primo giorno al Petruzzelli, gli artisti di fama internazionale che ha ospitato, da Liz Taylor a Frank Sinatra: “Pavarotti è stato tutta la vita al mio fianco, è stato un amico carissimo, veniva spesso da noi”. Ma racconta anche i 17 anni di buio che ha vissuto: “Sono stati anni difficili. Quando è arrivata l’assoluzione ho provato la sensazione di chi esce da un luogo scuro e trova il sole davanti”.

Ora Pinto vive a Roma, ha 5 nipoti e fa il produttore cinematografico. E ama Bari, dove non si fa mai mancare l’occasione di tornare.

