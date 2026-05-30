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Un master in “Innovazione sui sistemi elettrici per l’energia”: c’è anche il Poliba

Pubblicato il bando della seconda edizione

Pubblicato da: redazione | Sab, 30 Maggio 2026 - 08:37
sede del rettorato e dell'amministrazione poliba politecnico
  • 59 sec
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È stato pubblicato il bando della seconda edizione del Master di secondo Livello in ”Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia”, promosso da Terna con i Politecnici di Torino, Bari e Milano nell’ambito del PoliTech Lab, la Rete politecnica di alta competenza. Si tratta di una collaborazione strategica che promuove la ricerca, l’innovazione e la formazione avanzata a beneficio del sistema elettrico e del Paese.

Il Master formerà professioniste e professionisti chiamati a sviluppare e gestire la Rete di trasmissione nazionale dei prossimi decenni creando profili altamente specialistici: esperti di sistemi elettrici di potenza, di impianti e tecnologie, di gestione degli asset, mercati e regolazione. Al termine del percorso formativo i partecipanti conseguiranno il titolo di Master rilasciato congiuntamente dai Politecnici di Torino, Bari e Milano. Il bando è accessibile per gli studenti e le studentesse laureate in Ingegneria dell’automazione, Elettrica, Elettronica, Energetica e Nucleare, Gestionale, Informatica e Meccanica. Il master inizierà a novembre.

L’impegno previsto per i 45 studenti selezionati, 15 per ciascun Ateneo, è di 1.500 ore per ottenere 60 crediti formativi. I costi di partecipazione saranno interamente sostenuti da Terna che assegnerà, a ogni candidato ammesso, una borsa di studio. Al termine del percorso, i partecipanti al Master saranno inseriti nel Gruppo Terna. Il programma prevede lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari integrativi, visite agli impianti e un’esperienza pratica finale in azienda. Le attività didattiche si svolgeranno, in maniera integrata, non solo presso i tre Atenei ma anche nel Campus di Terna Academy a Roma.

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