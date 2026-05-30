Spaccio di droga, 28 arresti a Bari e provincia

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettile nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

L’attività in questione, articolatasi su tutto il territorio nazionale per diversi giorni, ha interessato anche la provincia di Bari con una serie di servizi predisposti dal Questore, Dr. Annino Gargano, e svolti da personale della locale Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza con il fondamentale supporto tecnico, amministrativo e operativo dei diversi uffici della Questura, che hanno interessato diverse zone e quartieri della città, in particolare del centro cittadino e delle città vecchia.

L’esito di tali attività ha portato all’arresto di 28 persone per reati riferibili allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione o porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere e reati contro il patrimonio.

Sono stati sequestrati circa 58 kg di hashish, 170 gr di cocaina, 21 gr di eroina e 47 gr di marijuana.

Inoltre sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 3 pistole, 1 fucile, 3 coltelli nel corso di perquisizioni svolte dai poliziotti impiegati in tali servizi di controllo intensificati anche a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno avuto a oggetto agguati armati e incendiari nel capoluogo.