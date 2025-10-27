LUNEDì, 27 OTTOBRE 2025
Andria a fianco dei malati, laboratori di bellezza gratuiti per donne affette da tumori

Continua l’impegno del Calcit

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Ottobre 2025 - 12:32
laboratori bellezza calcit andria (2)
  • 28 sec
villaggiodelgusto.com

Il C.A.L.C.I.T. (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) di Andria da oltre due anni organizza, gratuitamente per la pazienti affette da patologie oncologiche, laboratori di bellezza condotti da una beauty coach e coordinati dalla psiconcologa la dott.ssa Angela Quacquarelli. Lunedì scorso l’ultimo appuntamento di una serie già calendarizzati e che ogni mese portano nella sede del Calcit la vera bellezza.

Il progetto è possibile grazie alla convenzione stretta con la Onlus “La Forza e il Sorriso”, sostenuta dall’industria Cosmetica Italiana e con la beauty coach Anna Cannone. Ad ogni partecipante viene rilasciata una bag contenente i prodotti cosmetici utili al trucco.
Il laboratorio si svolge presso la sede del CALCIT, in via Taranto 15 e con cadenza mensile ed in una sola mattinata, previa prenotazione o recandosi direttamente in sede oppure telefonando al nr. 0883 890947. (Si riceve ogni giorno dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-20). Prossimo appuntamento fissato per lunedì 17 novembre.

Le attività dell’associazione che da oltre 40 anni è al fianco dei malati oncologici continuano ogni giorno anche nel periodo estivo.

