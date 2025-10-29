MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
A Bari arriva il ‘giorno dei mostri’: la ‘Monster Day’ da venerdì in viale Einaudi

Street food, animazione e musica, horror show e un luna park per tutte le età

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Ottobre 2025 - 12:19
Da venerdì 31 ottobre a domenica e novembre a Bari, in viale Einaudi nella zona antistante l’ingresso di parco 2 Giugno, si terrà la III edizione di “Monster Day”, la grande festa di Halloween organizzata da Parris Events, in collaborazione con Perris Park e dal Gomma Park di Bari, col patrocinio del Municipio II del comune.

Con spazi dedicati allo street food, animazione e musica, horror show e un luna park per tutte le età, l’area sarà allestita con numerose attrazioni, tra cui quelle a tema, ma anche con giostre classici e giochi a premi, proposte sia per i grandi che per i più piccoli. In occasione dell’apertura, venerdì alle 17, si terrà un momento di presentazione nel quale interverranno Alessandra Lopez, presidente del Municipio II e Sergio Perris organizzatore della manifestazione e consigliere Anesv-Agis.

Al termine della presentazione avranno inizio le varie attività organizzate. Alle 18.30 sarà proposta una parentesi con musica, intrattenimento e la sfilata della mascotte; alle 19.30 si terrà il “Villain Show”: alle 21 in programam c’è l’“Horror Mascot” a cura di Daniel Sound: Dalle 22 fino alla chiusura ci sarà musica con djset. Il secondo giorno, sabato 1 novembre alle 10 e alle 17.30 è in programma la parentesi radiofonica con postazione trucco, animazione e Babydance; alle 18.45 la performance “Sbusto BrainRot”: alle 19.45 saliranno sul palco vari personaggi tra cui Mercoledì Addams; alle 20 si ballera con la Just Dance; alle 21 ci sarà il live della band Tutta Colpa di Langmann; in chiusura ci sarà il djset.

Novità di questa edizione sarà “Dia de los muertos”, iniziativa che riprendendo il concept della celebre e iconica festa messicana, celebrerà la vita e il divertimento. Dalle 17:30 alle 19:30, la piazza si trasformerà in un vivace punto di ritrovo con radio in diretta, una postazione trucco aperta a grandi e piccini, e intrattenimento da palco pensato per coinvolgere il pubblico e immergerlo nell’atmosfera della festa. Alle 20:30 prenderà il via la Coco Parade – Disney Coco Parade, una spettacolare parata con i personaggi del celebre film Disney Pixar Coco. Il “Monster Day” sarà accessibile gratuitamente. Le attrazioni del luna park (ognuna accessibile con ticket).

