MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,727 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,727 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, degrado e siringhe in Corso Cavour: la denuncia

"Residenti e turisti assistono inermi a scene che nessuno dovrebbe vedere"

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Ottobre 2025 - 15:38
foto via dieta
  • 50 sec
villaggiodelgusto.com

Un video-denuncia pubblicato sui gruppi Facebook della città da Luca Bratta, consigliere comunale, mostra scene di degrado e incuria in pieno centro di Bari. Le immagini, rivelano una situazione preoccupante: siringhe abbandonate, tracce di sangue e rifiuti accumulati lungo il marciapiede.

Corso Cavour, angolo via Dieta di Bari, uno dei luoghi più frequentati del capoluogo pugliese, si trasforma così in un simbolo del degrado urbano. Residenti, lavoratori e turisti si trovano quotidianamente a fare i conti con una realtà che nessuno dovrebbe essere costretto a vedere.

Diverse le segnalazioni fatte alle autorità competenti, per chiedere la bonifica immediata dell’area.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, arriva a “DesTEENazione” con un...

Bari si prepara a offrire ai suoi giovani un nuovo luogo...
- 29 Ottobre 2025
Attualità

Bari, degrado e siringhe in Corso...

Un video-denuncia pubblicato sui gruppi Facebook della città da Luca Bratta,...
- 29 Ottobre 2025
Politica

Regionali, Conte in Puglia: tappe a...

Dal 31 ottobre al 2 novembre il presidente del Movimento 5...
- 29 Ottobre 2025
Cronaca

Bari, arrestato il ladro delle scuole

A Bari le scuole tornano a respirare dopo settimane di preoccupazione:...
- 29 Ottobre 2025