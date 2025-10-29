Bari, degrado e siringhe in Corso Cavour: la denuncia

Un video-denuncia pubblicato sui gruppi Facebook della città da Luca Bratta, consigliere comunale, mostra scene di degrado e incuria in pieno centro di Bari. Le immagini, rivelano una situazione preoccupante: siringhe abbandonate, tracce di sangue e rifiuti accumulati lungo il marciapiede.
Corso Cavour, angolo via Dieta di Bari, uno dei luoghi più frequentati del capoluogo pugliese, si trasforma così in un simbolo del degrado urbano. Residenti, lavoratori e turisti si trovano quotidianamente a fare i conti con una realtà che nessuno dovrebbe essere costretto a vedere.
Diverse le segnalazioni fatte alle autorità competenti, per chiedere la bonifica immediata dell’area.