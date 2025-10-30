GIOVEDì, 30 OTTOBRE 2025
Bari, 65 borse di studio per studenti meritevoli

Un riconoscimento per premiare impegno e risultati scolastici

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Ottobre 2025 - 16:15
Il Comune di Bari ha annunciato l’apertura del bando per l’assegnazione di 65 borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, relative all’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa punta a premiare il merito scolastico, con particolare attenzione anche a chi proviene da nuclei familiari con situazioni reddituali particolari o con disabilità.

Ogni borsa di studio ha un valore di 259 euro e sarà distribuita in base al percorso scolastico: 52 borse sono destinate agli studenti promossi dalla prima alla quarta classe, mentre 13 verranno assegnate a chi ha conseguito il diploma di maturità. L’obiettivo è sostenere chi si distingue per impegno e rendimento, incentivando la crescita e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Per partecipare, gli studenti dovranno rispettare alcuni requisiti fondamentali: frequentare scuole statali o paritarie situate a Bari, aver ottenuto la promozione o il diploma con voti minimi stabiliti dal bando, e non aver già beneficiato di altre forme di sostegno economico simili nel corso dello stesso anno scolastico.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale dei servizi del Comune di Bari, seguendo le istruzioni dettagliate fornite nei manuali allegati al bando. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 23:59 del 19 novembre 2025, un termine da non perdere per chi desidera partecipare a questa opportunità di riconoscimento e sostegno allo studio.﻿

