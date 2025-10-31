Bari celebra l’oro verde: in città il Galà dell’Olio tra degustazioni, talk e musica

Due giornate dedicate all’eccellenza dell’olivicoltura italiana. Sabato 1 e domenica 2 novembre Bari diventa la capitale dell’olio extravergine con il Galà dell’Olio, l’evento promosso dall’associazione Foglia d’Olio con il patrocinio e il supporto del Comune di Bari. Una manifestazione che unisce divulgazione, scienza, gusto e spettacolo, con l’obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza sull’importanza dell’olio EVO nella salute e nella cultura mediterranea.

L’evento, a ingresso libero, si snoderà tra Spazio Murat, ex Mercato del Pesce, piazza del Ferrarese e piazza Mercantile, trasformando il cuore della città vecchia in un percorso diffuso di esperienze sensoriali, talk, degustazioni e concerti. Il programma prenderà il via sabato mattina, alle 9.30, con “Le radici dell’incontro”, incontro formativo dedicato alle imprese e ai professionisti che vogliono imparare a raccontarsi attraverso le emozioni. Dalle 10 alle 20, l’ex Mercato del Pesce ospiterà il Percorso del Gusto, curato da Oliveti Terra di Bari, dove aziende e cooperative racconteranno le proprie produzioni accompagnando i visitatori in un viaggio tra sapori e tradizione.

Sempre nello stesso spazio, Italia Olivicola proporrà “L’Arte dell’Assaggio e Oil Bar”, un percorso guidato per imparare le tecniche di degustazione e riconoscere aromi e profumi che rendono unico ogni olio. Alle 11.30, allo Spazio Murat, si parlerà di “Dieta Mediterranea, longevità e qualità della vita” con un focus curato da Olio Levante, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, tornerà “The EVOO Journey e Masterclass”, un’esperienza internazionale che unisce professionisti e appassionati nella scoperta dell’olio extravergine.

Alle 18 spazio alla scienza con il convegno “Il balsamo del Mediterraneo: scienza e cultura dell’olio”, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari sotto la direzione del professor Antonio Moschetta. Gran finale alle 20 in piazza del Ferrarese con il concerto gratuito di Enzo Avitabile. La seconda giornata del Galà si aprirà alle 8.30 in piazza Mercantile con “Tra sport e sana alimentazione”, iniziativa del Centro Sportivo Italiano di Bari dedicata ai più giovani, tra tornei di basket, calcetto, tennis e laboratori sul benessere psicofisico.

Dalle 10 alle 20 torneranno il Percorso del Gusto e l’Oil Bar, questa volta anche con la collaborazione della CIA – Agricoltori Italiani Puglia. Alle 10, allo Spazio Murat, il convegno “Identità Olivicola Italiana: qualità e sostenibilità” affronterà i temi dell’innovazione tecnologica, della tutela ambientale e della valorizzazione del prodotto italiano sui mercati internazionali. Nel pomeriggio, alle 15.30, nuova edizione di “The EVOO Journey”, seguita alle 18 dal dialogo “Facciamoci bene”, a cura di Assoproli, su olio e salute. A chiudere l’evento, alle 20 in piazza del Ferrarese, sarà la voce di Nina Zilli in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Due giorni per riscoprire, attraverso gusto, conoscenza e musica, il valore di uno dei simboli più autentici della cultura mediterranea.

