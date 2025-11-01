SABATO, 01 NOVEMBRE 2025
Allarme sicurezza stradale: quasi un quarto dei genitori non usa i seggiolini per i bambini

Ancora troppi genitori trascurano i dispositivi di sicurezza per i più piccoli

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Ottobre 2025 - 10:43
foto pixnio
  • 24 sec

La sicurezza stradale in Italia, ma anche in Puglia, continua a destare preoccupazione. Nonostante gli sforzi per sensibilizzare la popolazione, i dati recenti evidenziano comportamenti ancora rischiosi alla guida.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo al biennio 2023-2024, solo il 34% degli italiani indossa sempre la cintura di sicurezza sui sedili posteriori. Una percentuale che scende ulteriormente al Sud, dove si attesta intorno al 18%. Un dato allarmante, considerando che le cinture posteriori sono obbligatorie e fondamentali per la sicurezza di tutti i passeggeri.

Anche l’uso dei seggiolini per bambini presenta criticità. ﻿Nel 2023-2024, il 17% delle persone che viaggiano con bambini ha dichiarato di avere difficoltà nell’utilizzo di questi dispositivi o di non utilizzarli affatto. Nelle regioni meridionali, questa percentuale sale al 24%, evidenziando una disparità significativa rispetto al Centro e al Nord Italia.﻿

Un altro aspetto preoccupante riguarda la guida sotto l’effetto di alcol. L’ISS segnala che il 6% degli automobilisti ammette di mettersi al volante dopo aver bevuto, un comportamento che aumenta notevolmente il rischio di incidenti.﻿

