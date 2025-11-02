DOMENICA, 02 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,825 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,825 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Addio faccende domestiche: ci pensa Neo, il robot umanoide

Una creazione di 1X Technologies, la startup norvegese sostenuta da OpenAI

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Gio, 30 Ottobre 2025 - 13:08
WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.07.24
  • 2 min

E se potessi svegliarti la mattina e trovare il letto rifatto, i piatti sistemati e il bucato pronto per essere steso?

No, non è un sogno né una scena di Black Mirror: è Neo, il robot umanoide di 1X Technologies, la startup norvegese sostenuta da OpenAI, che sta letteralmente rivoluzionando il modo in cui viviamo la vita domestica.

Neo è un robot di ultimissima generazione, un umanoide vero e proprio, alto circa 1,65 metri, con un corpo snodato, due braccia e mani che imitano il movimento umano.

È in grado di camminare, afferrare oggetti, piegare vestiti, caricare la lavatrice, pulire e riordinare, imparando in modo autonomo come farlo meglio ogni volta.

Neo non funziona “programmando” un comando: osserva e impara, adattandosi all’ambiente della casa. Un sistema di intelligenza artificiale visiva e motoria addestrato con migliaia di ore di video di esseri umani al lavoro.

Per i primi tempi Neo dovrà essere collegato in tempo reale con un operatore da remoto che, grazie a telecamere e sensori, potrà visionare e insegnare i compiti che non sa ancora gestire da solo.

Neo è pura tecnologia.
1X Technologies ha sviluppato un’architettura chiamata Embodied AI, che collega la percezione visiva con l’azione motoria: il robot “vede” ciò che deve fare, calcola la sequenza di movimenti e li esegue in modo fluido.

Può essere controllato da remoto tramite un’app o lasciato agire in autonomia.
Le sue fotocamere 3D e i sensori di profondità gli permettono di riconoscere oggetti, superfici e persone, muovendosi con precisione anche in spazi stretti.

Al momento non è ancora in vendita al pubblico, ma a breve saranno aperti i pre-ordini con un prezzo bassissimo per questa tipologia di prodotto:20.000 dollari totali o divisibili in quote mensili da 499 dollari.

Neo non promette una vita perfetta, ma certamente una vita più leggera.
L’interrogativo resta soltanto: quanto siamo pronti a lasciare che un robot gestisca la nostra casa?

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari, parcheggi dei taxi occupati dalle...

La scena è sempre la stessa. Quasi ogni fine settimana il...
- 2 Novembre 2025
Nazionale

Turismo in Italia, le prenotazioni natalizie...

Secondo i dati di Sojern che analizzano i trend delle prenotazioni...
- 2 Novembre 2025
Attualità

Sanità in Puglia, mobilità volontaria e...

Con la pubblicazione da parte dell’ASL BT della manifestazione di interesse...
- 2 Novembre 2025
Scuola e Università

Scuola, ok all’estensione della copertura assicurativa...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti che introducono importanti...
- 2 Novembre 2025