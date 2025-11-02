Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola la zucca

Ricca di vitamine e alleata della salute, in tavola oggi portiamo la zucca. Dolce, cremosa e “color oro”, la zucca è la regina indiscussa dell’autunno, un ortaggio che conquista per il suo sapore vellutato e la sua versatilità in cucina capace di incantare anche i più piccoli soprattutto in questo periodo di celebrazioni per Halloween. È un ingrediente che sa essere comfort food, decorazione stagionale e medicina naturale, tutto insieme. Ma andiamo per gradi.

In primis, la zucca è ricchissima di beta-carotene, un potente antiossidante che contrasta i radicali liberi e protegge la pelle e la vista. La vitamina A rinforza il sistema immunitario, mentre la vitamina C sostiene le difese naturali e dona energia nei mesi freddi. Grazie al suo alto contenuto d’acqua e al basso apporto calorico, la zucca è perfetta anche per chi segue un regime leggero o depurativo. Contiene potassio e magnesio, che favoriscono il benessere del cuore e dei muscoli, e le sue fibre aiutano la digestione e la sensazione di sazietà. In più, i semi di zucca, piccoli ma potentissimi, sono una miniera di zinco e ferro. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Risotto alla zucca e rosmarino

Taglia la zucca a cubetti, privandola della buccia e dei semi. In una casseruola scalda un filo d’olio extravergine d’oliva con uno scalogno tritato. Aggiungi la zucca e lasciala stufare per qualche minuto, fino a quando diventa morbida. Unisci il riso e tostalo per un paio di minuti, poi sfuma con vino bianco. Aggiungi poco alla volta brodo vegetale caldo, mescolando costantemente. A metà cottura schiaccia parte della zucca con una forchetta per creare una crema naturale. Manteca a fuoco spento con una noce di burro, parmigiano e un pizzico di rosmarino tritato.

Torta salata con zucca, ricotta e speck

Taglia la zucca a dadini e cuocila in forno a 180° per circa 25 minuti, finché diventa tenera. In una ciotola mescola la zucca schiacciata con 200 g di ricotta, 1 uovo, sale, pepe e una manciata di parmigiano. Stendi un rotolo di pasta sfoglia in una teglia e bucherella il fondo con una forchetta. Versa il composto di zucca e ricotta, poi distribuisci sopra fettine sottili di speck. Inforna a 190° per circa 30 minuti, finché la superficie è dorata e fragrante.