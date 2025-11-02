Turismo in Italia, le prenotazioni natalizie promettono bene. Richieste soprattutto dall’America

Secondo i dati di Sojern che analizzano i trend delle prenotazioni – voli e hotel- per l’Italia, si annuncia un Natale sotto buoni auspici. Le tendenze per le prossime festività natalizie sono complessivamente positive, guidate dalla resilienza della domanda internazionale. Le ricerche di hotel sono in crescita del +27% anno su anno, sebbene le prenotazioni aeree siano attualmente in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciononostante, il 43% dei voli deve ancora essere prenotato. L’origine delle prenotazioni è prevalentemente dagli Stati Uniti (20,2%), seguiti dall’Italia stessa (12,8%), dal Regno Unito (8%) e dalla Germania (8%), a dimostrazione che il turista americano rimane essenziale per il nostro Paese.

I picchi di partenza si concentrano tra il 19 e il 26 dicembre (per i voli) e tra il 24 e il 27 dicembre (per gli hotel), in linea con i periodi di festività. I viaggiatori che hanno scelto l’Italia per le prossime vacanze di Natale sono per lo più internazionali, con una crescita del 9% rispetto all’anno scorso, mentre la domanda domestica cala in modo significativo (-31%), proseguendo il trend di rallentamento osservato in estate. Analizzando le ricerche di hotel, l’interesse domestico appare più saldo, con gli alloggi locali che mantengono livelli sani anno su anno, suggerendo che gli italiani stanno pianificando pause invernali più brevi e focalizzate sulle esperienze. Anche i turisti italiani che viaggiano all’estero per Natale mostrano un calo nei voli prenotati (-14%), quasi la metà (46%) è ancora disponibile, lasciando spazio a una ripresa tramite offerte last-minute.

Tra i Paesi che gli italiani prediligeranno per i loro viaggi all’estero, la Spagna è al primo posto, rappresentando il 14,3% del mercato outbound, seguita da Germania e Regno Unito.

Infine, se si è registrato un calo degli italiani in partenza per gli Stati Uniti nel 2025, con flessioni che vanno dal 13% al 25% nei mesi da gennaio a luglio, segnali di ripresa sono visibili per la prossima stagione invernale.