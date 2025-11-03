LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Il meteo della settimana: temperature miti e stabilità. Possibile peggioramento da venerdì

Estate di San Martino anticipata

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 08:15
Nella giornata di oggi avremo solo i residui della perturbazione, soprattutto sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali. Al Nord preverrà il bel tempo. Martedì 4 novembre incomincerà l’estensione dell’alta pressione con sole e stabilità tanto da farci raggiungere massime anche superiori ai 18°C specialmente sul Centro e sulla Pianura Padana. Questa stabilità porterà anche la formazione delle nebbie con escursioni notevoli tra giorno e notte. A garantirlo è il team Giuliacci.

Questa fase, continuano gli esperti di Giuliacci, può essere considerata come l’“Estate di San Martino” che durerà per qualche giorno. In questo caso è un po’ in anticipo visto che secondo la leggenda coincide proprio con il giorno di San Martino. Quest’anno novembre non si mostrerà subito con pioggia e freddo, ma avremo ancora qualche giorno mite.

Un nuovo peggioramento Quanto durerà questa fase di bel tempo? Secondo le ultime previsioni da venerdì 7 novembre potrebbe sopraggiungere un nuovo peggioramento in grado di riportarci in pieno autunno con le piogge.

Temperature sopra le medie In questa prima parte di novembre, spiega ancora il team Giuliacci, avremo comunque valori termici sopra le medie climatiche. Le zone principali a sentirlo maggiormente saranno il bacino del Mediterraneo, Scandinavia e Europa centro orientale. Queste temperature si vedranno anche sui mari che si attestano su un + 2°C sopra le medie. In questi casi si parla di energia potenziale in più che può portare a fenomeni violenti.

