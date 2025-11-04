Bari, cantiere per realizzazione del Brt: modifiche alla circolazione in via Caldarola

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale su via Caldarola finalizzata a consentire i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento degli interventi utili ad eseguire i primi interventi di sistemazione stradale delle corsie non interessate dal transito del BRT, quindi per poter riorganizzare sia la circolazione veicolare sia le aree di sosta.

Pertanto, fino al prossimo 3 dicembre sono disposte le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione:

· istituzione del restringimento di carreggiata a tutti i veicoli su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Salapia e via Magna Grecia su entrambe le carreggiate

· istituzione del divieto di fermata a tutti i veicoli su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Salapia e via Magna Grecia su entrambe le carreggiate, via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe

· istituzione del divieto di transito, eccetto frontisti, a tutti i veicoli su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe

· istituzione del doppio senso di marcia, riservato ai soli frontisti, su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe

· istituzione dell’obbligo di proseguire diritto a tutti i veicoli su Via Caldarola, in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Teresa e dell’intersezione con via padre Massimiliano Kolbe

Da tali obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio ovvero di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici, i veicoli delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del servizio di soccorso pubblico e d’emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

Con l’ordinanza, inoltre, si dispone di dare comunicazione del divieto di transito su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe in via Padre Pio, all’intersezione con via Santa Teresa, in via Caldarola, all’intersezione con via Salapia, e in via Salapia, all’intersezione con via padre Massimiliano Kolbe.