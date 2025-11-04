MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,863 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,863 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari dice addio a Roberto Soffiatti, patron della ruota panoramica

Dopo una lunga malattia. Aveva 61 anni

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 17:30
Roberto Soffiatti
  • 43 sec

Si è spento oggi, all’età di 61 anni, Roberto Soffiatti, titolare e referente della società Soffiatti e Montenero Park s.a.s., attiva nel settore delle attrazioni itineranti e proprietaria della ruota panoramica Blue Sky Wheel, attualmente installata a Bari in largo Giannella.

Imprenditore di rango nazionale, ha saputo offrire a numerose città italiane — in particolare del Sud, tra cui Trani, sua città natale, Catania, Messina e Reggio Calabria — un’attrattiva turistica di respiro europeo, grazie a strutture apprezzate in tutto il continente. La sua visione e dedizione hanno contribuito alla diffusione di esperienze spettacolari, portando bellezza, emozione e panorami indimenticabili a migliaia di visitatori.

Nonostante la lunga malattia contro cui ha lottato con forza e dignità, Roberto Soffiatti non ha mai trascurato i propri impegni professionali, continuando a investire energie e passione per far crescere la sua attività e regalare sorrisi. Allo stesso tempo, ha sempre mantenuto saldo il legame con la sua famiglia, dimostrando ogni giorno un amore profondo e incondizionato per sua moglie, i suoi due figli e il piccolo nipotino Edoardo, di soli quattro mesi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo viaggiante e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari dice addio a Roberto Soffiatti,...

Si è spento oggi, all’età di 61 anni, Roberto Soffiatti, titolare...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, il Comune corre ai ripari:...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che è...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, cantiere per realizzazione del Brt:...

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via riqualificazione di via...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto sono in...
- 4 Novembre 2025