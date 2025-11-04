Bari dice addio a Roberto Soffiatti, patron della ruota panoramica

Si è spento oggi, all’età di 61 anni, Roberto Soffiatti, titolare e referente della società Soffiatti e Montenero Park s.a.s., attiva nel settore delle attrazioni itineranti e proprietaria della ruota panoramica Blue Sky Wheel, attualmente installata a Bari in largo Giannella.

Imprenditore di rango nazionale, ha saputo offrire a numerose città italiane — in particolare del Sud, tra cui Trani, sua città natale, Catania, Messina e Reggio Calabria — un’attrattiva turistica di respiro europeo, grazie a strutture apprezzate in tutto il continente. La sua visione e dedizione hanno contribuito alla diffusione di esperienze spettacolari, portando bellezza, emozione e panorami indimenticabili a migliaia di visitatori.

Nonostante la lunga malattia contro cui ha lottato con forza e dignità, Roberto Soffiatti non ha mai trascurato i propri impegni professionali, continuando a investire energie e passione per far crescere la sua attività e regalare sorrisi. Allo stesso tempo, ha sempre mantenuto saldo il legame con la sua famiglia, dimostrando ogni giorno un amore profondo e incondizionato per sua moglie, i suoi due figli e il piccolo nipotino Edoardo, di soli quattro mesi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo viaggiante e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.