MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,863 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,863 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, pronta la nuova sede temporanea dell’Istituto “Marconi-Hack” in via Re David

La prossima settimana l’ingresso degli studenti

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 15:31
marconi
  • 2 min

Questa mattina, il sindaco metropolitano, Vito Leccese, insieme ad una rappresentanza di studenti dell’Istituto “Marconi-Hack”, accompagnati dalla dirigente scolastica, ha effettuato un sopralluogo nell’edificio di via Re David a Bari, in vista della imminente apertura della struttura. Al termine della visita, il sindaco ha annunciato che l’ingresso avverrà già dalla prossima settimana, confermando che tutto è pronto per l’avvio delle attività didattiche.

La Città Metropolitana ha completato i lavori di adeguamento della sede temporanea di via Re David, destinata ad accogliere 34 classi dell’Istituto “Marconi-Hack in attesa della conclusione del grande intervento di riqualificazione della sede centrale, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tra gli interventi realizzati figurano l’allestimento dei laboratori e della palestra, che sarà pienamente operativa con l’apertura. Si sono inoltre conclusi gli ultimi adempimenti burocratici necessari per la consegna dell’immobile e l’ingresso degli studenti.

Negli ultimi giorni, il sindaco metropolitano ha incontrato più volte gli alunni e il dirigente scolastico, raccogliendo le osservazioni e le preoccupazioni espresse, e ribadendo la piena disponibilità dell’Ente a mantenere un dialogo costante e costruttivo.

“Siamo alle battute finali. Lunedì sarà consegnata la SCIA, l’ultimo atto burocratico che consentirà di trasferire le attività didattiche ed evitare i doppi turni degli studenti. Sono soddisfatto del risultato raggiunto perché, in un mese e mezzo, siamo riusciti non solo a individuare una sede, ma anche ad adeguarla alle attività scolastiche. È stata una corsa contro il tempo e contro non poche difficoltà”, ha dichiarato il sindaco metropolitano.

Contestualmente, proseguono nella sede centrale dell’Istituto “Marconi-Hack” i lavori di riqualificazione, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro. Gli interventi comprendono l’adeguamento sismico, il rifacimento degli impianti tecnologici, la sostituzione degli infissi, la ristrutturazione dei servizi igienici e la messa in sicurezza generale dell’edificio.
Si tratta di un progetto strategico, che consentirà all’Istituto di disporre di spazi didattici moderni, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi del PNRR e con la visione di una scuola pubblica sempre più sicura e innovativa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari dice addio a Roberto Soffiatti,...

Si è spento oggi, all’età di 61 anni, Roberto Soffiatti, titolare...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, il Comune corre ai ripari:...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che è...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, cantiere per realizzazione del Brt:...

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT - Bus...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari, al via riqualificazione di via...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto sono in...
- 4 Novembre 2025