Real estate in Puglia: è in vendita il Palazzo Baronale di Bitetto. Un gioiello dell’architettura storica

Ora nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 12:54
palazzo baronale bitetto
  2 min

Nel centro antico di Bitetto, borgo alle porte di Bari noto per la sua Cattedrale di San Michele Arcangelo e per la vivace tradizione culturale ed enogastronomica, sorge il magnifico Palazzo Baronale, una delle più significative espressioni dell’arte settecentesca in Puglia. L’edificio, riconosciuto come Dimora Storica, è oggi in vendita nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso.

Edificato dalla nobile famiglia Noja di Mola nel XVIII secolo, il palazzo rappresenta un raffinato esempio di architettura ispirata ai canoni vanvitelliani. Il complesso si distingue per l’imponente corpo principale, i saloni affrescati, la cappella privata e un giardino alberato con piscina, autentica oasi verde che custodisce esemplari secolari di cipresso macrocarpa, tuia e cedri del Libano.

La residenza si sviluppa attorno a un’ampia corte centrale, accessibile da un portale monumentale sormontato da balconata. Una scenografica scalinata a doppia rampa conduce al piano nobile, dove si trova l’appartamento principale, impreziosito da mansarde eleganti. Al piano terra si trovano invece due appartamenti per gli ospiti e le
antiche scuderie, oggi trasformate in uno studio di architettura che conserva il fascino originario.

Inoltre, l’ala più antica del palazzo – che ingloba un nucleo medievale e una masseria del XVI/XVII secolo – custodisce una sala da ballo affrescata, vero cuore scenografico della dimora, che ben si presta a ospitare attività ricettive di charme, eventi esclusivi o la trasformazione in boutique-relais. Questa parte, seppur richiedente un restauro,
rappresenta un’opportunità unica per chi desidera valorizzare il potenziale hospitality della residenza, facendo convivere il fascino storico con un concetto di ospitalità moderna e sofisticata.

Grazie ai suoi ambienti ricchi di storia, l’armoniosa fusione tra elementi barocchi e tracce medievali, e la rara presenza di un giardino privato con piscina nel cuore del borgo antico, il Palazzo Baronale di Bitetto rappresenta una residenza unica nel suo genere, in grado di coniugare charme, autenticità e molteplici destinazioni d’uso.

