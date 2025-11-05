La storia di Billy Milligan con le sue 24 personalità multiple a Bari

Un uomo, Billy Milligan, affetto da un disturbo di personalità multiple, riconosciuto colpevole di aver rapito e violentato tre ragazze. Trae ispirazione dal caso che sconvolse l’America negli anni ’70, Schegge di memoria disordinata a inchiostro policromo, in scena sabato 8 alle ore 21 e domenica 9 novembre alle 18 al Teatro Kismet di Bari per la stagione 2025.26 Rinascenza.

Una pièce che nasce dall’incontro tra il regista Fausto Cabra e il drammaturgo Gianni Forte, raccontando una storia che tra reale e immaginario, scandagliando verità, ricordi e menzogne, esplora le insondabili profondità dell’animo umano, le sue sfolgoranti illuminazioni, le sue inconfessabili oscurità. Un lavoro dal forte valore politico che riflette sulla fragilità dell’identità. In un’epoca in cui ci si auto-ingozza di certezze e semplificazioni, è un invito a convivere con le sfumature e con la complessità e a riconoscere la contraddizione e la molteplicità come parti costitutive del nostro essere.

La storia di Billy Milligan, poi assolto perché gli fu riconosciuta l’infermità mentale ha avuto forte seguito anche nell’immaginario videoludico: dopo essere stata raccontata nel libro “Una stanza piena di gente” di Daniel Keyes, ha ispirato la serie tv “The Crowded Room” e il film “Split”. “Uno specchio teso alla nostra società – racconta il regista – dove le molteplici interazioni digitali dettano comportamenti distorti e ispirano sembianze proteiformi, spingendoci a sviluppare personalità avatar, talvolta contraddittorie, per rispondere alle ingiunzioni/sirene che dovrebbero tirarci fuori dalle nostre profonde solitudini e ci conducono, invece, a uno stato mentale alterato, mentre sullo sfondo dei nostri traumi e paure danzano ombre dalle forme indeterminate”. Lo spettacolo è sconsigliato a un pubblico di età inferiore a 16 anni.

Sabato 8 novembre nel foyer sarà presente il book corner curato dall’associazione culturale Un panda sulla luna.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione della Stagione serale 2025.26 Rinascenza, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari – Teatro delle città di rilevante interesse culturale

I biglietti della Stagione 2025.26 partono da un prezzo di 15 euro, disponibili al botteghino del teatro in strada San Giorgio martire 22f, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Sono previsti oltre all’abbonamento BOT per tutti gli spettacoli anche mini abbonamenti per otto ingressi. Per informazioni: 335 805 22 11, botteghino@teatrokismet.it.

La Stagione Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.