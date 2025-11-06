Bari Future Pulse 2025, torna il festival dell’imprenditoria giovanile

Venerdì 7 novembre 2025, nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo di Bari, si terrà la seconda edizione del Bari Future Pulse – Festival dell’Imprenditoria Giovanile, ideato da Holly Agency con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, della Camera di Commercio di Bari e con la presenza istituzionale della Regione Puglia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Dipartimento For.Psi.Com, DCA Italia e CNA Bari e BAT, è sostenuta da Bitget, sponsor ufficiale di questa edizione.

Il festival, a partecipazione gratuita, nasce dall’esperienza di Gianni Spano, CEO di Holly Agency, e di Vito Ballarino, direttore dell’agenzia, e si conferma come uno spazio dedicato all’innovazione, al confronto e alla crescita, dove studenti, startupper, freelance e giovani professionisti possono dialogare con aziende, mentor e manager del mondo imprenditoriale, trasformando idee in progetti concreti. La mattina sarà dedicata alle attività per gli studenti universitari del Dipartimento For.Psi.Com con sessioni di yoga e mindfulness curate dal Centro Hara, un workshop sull’intelligenza artificiale con The Qube – Incubatore Certificato, e laboratori formativi guidati da professioniste come Sara Buonporto e Alessandra Strafile, mirati a potenziare consapevolezza, fiducia e competenze. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.45, l’Aula Magna “Aldo Cossu” aprirà le porte a tutti con un welcome coffee a cura di ARTI, seguito da panel e incontri dedicati al mondo dell’imprenditoria giovanile, del digitale e dell’innovazione.

Tra gli ospiti spicca il divulgatore scientifico Adrian Fartade, che aprirà i lavori, insieme a manager, imprenditori e professionisti di rilievo come Michela Finazzi (WeRoad), Marina Isabella Brotto (Bending Spoons), Silvia Menghi (Ernst & Young), Roberta Loiacono (Milano Serravalle), Pasquale Viscanti (AI-Week), Alessandro Maggioni (DCA Italia), Umberto Zanin (Bitget Europa), Vanessa Coppola (The Qube) e Vito Ballarino (Holly Agency). Interverranno anche accademici e giornalisti, tra cui Alberto Fornasari dell’Università di Bari, Rocco De Franchi e Silvia Visciano della Regione Puglia, Fabio Mollica di Amazing Puglia, Bianca Chiriatti e Livio Costarella de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il Bari Future Pulse punta a essere più di un evento: un vero e proprio ecosistema di connessioni e contaminazioni positive, una community – quella dei “Pulser” – che si estende oltre la giornata del festival e mette in rete studenti, professionisti e imprese con l’obiettivo di promuovere un futuro innovativo, sostenibile e inclusivo. Lo sponsor principale Bitget, il più grande Universal Exchange al mondo con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi, sostiene il festival attraverso il programma Blockchain4Youth, dedicato alla formazione dei giovani innovatori nei campi della blockchain e del Web3. Importanti anche le collaborazioni con Telesveva e Amazing Puglia come media partner principali, e con La Tornanza, SheTech, Sud Digitalə, OperaLogica, Gadaleta Digital Industries, Centro Hara e Dimensions come partner tecnici e di community.

“Il futuro di Holly Agency – spiega Gianni Spano – è crescere come hub creativo capace di connettere brand, persone e territori. Il Bari Future Pulse rappresenta perfettamente questa visione: un evento che unisce esperienze fisiche e digitali e che dà voce alle competenze e ai talenti del territorio». Sulla stessa linea Vito Ballarino, direttore e ideatore del festival: «Dopo il successo della prima edizione vogliamo ampliare la programmazione, coinvolgere più studenti e rafforzare la rete con istituzioni e aziende. Questo festival è dedicato a tutte le menti curiose e intraprendenti che hanno voglia di mettersi in gioco”. “Partecipare al Bari Future Pulse – conclude Umberto Zanin, marketing manager di Bitget Europa – significa entrare in contatto diretto con i futuri innovatori. Con la nostra iniziativa Blockchain4Youth vogliamo offrire ai giovani strumenti e conoscenze per affrontare con competenza il futuro tecnologico che li attende”. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con registrazione online su www.holly.agency/bari-future-pulse