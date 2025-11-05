MERCOLEDì, 05 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,887 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,887 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scambio elettorale politico-mafioso, il sindaco di Modugno: “Mai ceduto a pressioni”

Le parole del sindaco Bonasia sul presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020 a Modugno

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Novembre 2025 - 15:06
Nicola Bonasia
  • 23 sec

“Ho sempre creduto che il rispetto della legalità sia il primo dovere di chi sceglie di servire la cosa pubblica. È su questo principio che ho fondato ogni mia scelta, ogni atto, ogni battaglia politica e personale. Chi mi conosce sa che non ho mai ceduto a pressioni o compromessi e che ho sempre anteposto l’interesse della comunità a qualsiasi altro. Queste le prime parole del sindaco Bonasia indagato sul presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2020 a Modugno.

“Affronterò – dice – questa vicenda con serenità, garantendo la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria, certo che la verità ristabilirà l’ordine dei fatti.

Oggi lo sconforto è grande e l’amarezza profonda. Oggi più che mai sento il bisogno del vostro sostegno, della vostra fiducia, della vostra vicinanza.

Continuerò a servire Modugno con la stessa determinazione, lo stesso senso del dovere e la stessa passione che mi hanno guidato finora. Ma solo da voi posso trovare la forza con cui andare avanti”.

foto Instagram

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

“Carta Dedicata a te”: a Bari...

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata...
- 5 Novembre 2025
Cronaca

Bari, estorsione a commerciante: condannati due...

Il tribunale di Bari, seconda sezione penale presieduta da Marco Guida,...
- 5 Novembre 2025
Primo Piano

Mafia e politica nel Barese, 25...

Un accordo illecito da 25 euro per ogni voto garantito, con...
- 5 Novembre 2025
Dalla città

Sviluppo Sostenibile, alla città di Bari...

Un importante riconoscimento nazionale per la città di Bari, che ha...
- 5 Novembre 2025