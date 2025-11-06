GIOVEDì, 06 NOVEMBRE 2025
Bari, il motore del condizionatore in strada è “troppo grande”: scoppia la polemica

In un vicolo a Bari vecchia

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 09:22
  • 44 sec

Il motore esterno del condizionatore è “troppo grande”, scoppia la polemica. Accade a Bari vecchia, in particolare in strada sant’Antonio, alle spalle di piazza Mercantile. A denunciarlo un cittadino secondo il quale si tratta di un vero e proprio “ecomostro” che oltre ad essere ingombrante, rendendo difficile (e pericoloso) il transito, priva il vicolo della sua tipicità. “Come è possibile che un’attività commerciale abbia potuto installare un condizionatore sporgente su una strada così stretta mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini? – denuncia – “è un vero e proprio ecomostro”, conclude.

 

 

