GIOVEDì, 06 NOVEMBRE 2025
La Puglia ancora in prima serata: torna “Il commissario Ricciardi”

Le riprese a Taranto, da lunedì su Rai 1

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 14:10
La città di Taranto torna in prima serata su Rai 1. Accadrà lunedì 10 novembre, con la prima delle 4 puntate della terza stagione della serie Tv “Il commissario Ricciardi” diretta da Gianpaolo Tescari, mentre per la terza serata la regia è di Gianpaolo Tescari e di Alessandro Scuderi. Tratta dall’omonima serie dei romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, protagonisti della vicenda sono gli attori: Lino GuancialeAntonio MiloEnrico IannielloSerena Iansiti, Maria Vera RattiMario PirrelloFabrizia SacchiAdriano Falivene e Marco Palvetti.
Girato a Taranto dal 16 marzo al 19 aprile 2024 per 5 settimane, la storia è ambientata a Napoli nel dicembre 1933. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi continua ad indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero. Fra i diversi casi di puntata, per la prima volta Ricciardi si ritrova alle prese con un omicida seriale, molti decenni prima che l’idea stessa di “serial killer” appaia nei manuali di criminologia.
Coprodotto da Rai Fiction e Clemart, la Serie Tv è sostenuta dell’Apulia Film Fund della Regione Puglia e Apulia Film Commission a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020. Per la realizzazione della Serie, sono state impegnate 21 unità lavorative pugliesi.
