“Stalker” di Tarkovskij inaugura il ciclo autunnale di “Cinema Addiction” in Puglia

Il ciclo di proiezioni si svolgerà ogni settimana in cinque città pugliesi coinvolte, primo appuntamento il 6 novembre

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 12:07
Stalker
  • 2 min

Sarà la versione restaurata di “Stalker” di Andrej Tarkovskij ad aprire, oggi giovedì 6 novembre alle 20.30, la nuova stagione autunnale di “Cinema Addiction”, il progetto di divulgazione cinematografica ideato da Apulia Film Commission e dedicato alla qualità delle visioni e alla potenza dei linguaggi del cinema d’autore.

Il ciclo di proiezioni, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgerà ogni settimana fino al 18 dicembre nelle cinque città pugliesi coinvolte: Bari (Anchecinema), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina), Lecce (Cineporto) e Taranto (Spazioporto-Cineporto). La rassegna prende il via con il capolavoro “Stalker” (1979), caposaldo del cinema di Tarkovskij. Il restauro, realizzato da Karen Shakhnazarov per la Mosfilm, restituisce al film la sua originaria luminosità e profondità cromatica, oltre a una colonna sonora rimasterizzata e a un suono più nitido. Considerato il restauro “definitivo”, il lavoro è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e successivamente al Lincoln Center di New York.

Ispirato al romanzo “Picnic sul ciglio della strada” dei fratelli Strugackij, “Stalker” è ambientato in una Russia post-apocalittica. Racconta il viaggio di tre uomini – lo Stalker, lo Scrittore e il Professore – all’interno di una misteriosa “Zona”, luogo proibito e magnetico dove si trova la leggendaria “stanza dei desideri”, capace di realizzare i sogni più profondi di chi vi entra. Un cammino fisico e spirituale che diventa una riflessione sull’uomo, la fede e la verità. “Cinema Addiction” anche quest’anno si articola in due percorsi tematici: “I grandi iniziati”, dedicato ai maestri Tarkovskij, Pasolini ed Erice, e “Geografie contemporanee”, che propone le opere di Serebrennikov, Ortega e Arnold.

