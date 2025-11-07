VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Allerta meteo in Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Rovesci e vento forte nelle prossime ore: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 16:55
meteo pioggia maltempo
  • 2 min

Pioggia in arrivo e nuova allerta meteo per gran parte della Puglia. Dalle ore 14 di oggi, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) valido per le prossime ore, che riguarda la Puglia Centrale Adriatica – e quindi anche il territorio bitontino – oltre ai Bacini del Lato e del Lenne, il Salento e la Puglia Garganica.

L’allerta resterà in vigore per 18 ore, con un’estensione fino a 22 ore per l’area garganica. Sono previste piogge sparse, a tratti intense, accompagnate da temporali, raffiche di vento e attività elettrica. Nelle aree più esposte, in particolare nel Gargano e nel sud della regione, le precipitazioni potranno risultare anche di moderata entità, soprattutto tra la serata e le prime ore del mattino.

Secondo gli esperti, si tratterà di fenomeni a carattere variabile ma potenzialmente intensi in brevi periodi, tipici della stagione autunnale. Le piogge potrebbero essere accompagnate da forti rovesci improvvisi e fulmini, rendendo necessaria la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree a rischio allagamento o in prossimità di sottopassi e corsi d’acqua.

Il Centro Operativo Comunale (COC) e la centrale operativa della Polizia Locale sono già al lavoro per monitorare la situazione e intervenire rapidamente in caso di emergenze sul territorio. In caso di criticità o segnalazioni legate al maltempo, i cittadini possono contattare i numeri 080.3751014 e 080.6458344.

Si raccomanda di prestare attenzione anche alle previsioni aggiornate e alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla Protezione Civile regionale, consultabili sul portale istituzionale, dove sono indicati anche i comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di rischio meteo.

