VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,941 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,941 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Perché ci piace riascoltare la stessa musica, senza annoiarci?

È solo abitudine?

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Ven, 7 Novembre 2025 - 17:38
rubrica bl24 (34)
  • 2 min

Succede a tutti: troviamo quella canzone, la mettiamo e poi la rimettiamo, di nuovo, e di nuovo, e ancora. La ascoltiamo mentre lavoriamo, in macchina, sotto la doccia , come se non potessimo smettere.

Ma perché ci piace riascoltare la stessa musica all’infinito, senza annoiarci? È solo abitudine?

Secondo uno studio della University of Michigan, il piacere che proviamo nel riascoltare una canzone deriva da un meccanismo di anticipazione e ricompensa. Il nostro cervello, conoscendo già come andrà a finire una melodia, rilascia dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, proprio nel momento in cui riconosce il ritmo o il ritornello che amiamo.

È una sensazione di controllo emotivo: sappiamo esattamente cosa accadrà, e questo ci fa stare bene. La musica che riascoltiamo più volte spesso è legata a un’emozione forte o a un periodo della nostra vita. Riascoltare un brano amato non è un atto di noia, ma un modo per rivivere un’esperienza emotiva.

Ogni volta che lo facciamo, rafforziamo quel legame, come se la canzone diventasse parte della nostra identità.

In un’epoca in cui tutto cambia rapidamente , playlist, mode, algoritmi , ma anche persone che ci sono accanto, tornare sempre alla stessa canzone è un atto quasi di resistenza. È come dire: “In mezzo a tutto questo rumore, io so cosa mi fa stare bene, cosa mi piace.”

Interessante è che questo comportamento non ha età.

Studi mostrano che, sebbene gli adolescenti siano più propensi a ripetere un brano per creare un’identità musicale, anche gli adulti ,e persino gli anziani riascoltano spesso le stesse canzoni.

La differenza sta nel perché: nei giovani, il replay costruisce appartenenza: “Questa canzone parla di me.” ; negli adulti, diventa memoria: “Questa canzone mi ricorda chi ero.” e negli anziani, è continuità: un filo sonoro che collega passato e presente, una forma di nostalgia attiva che mantiene vivo il legame con la propria storia.

Forse è proprio questo il potere della musica: ricordarci chi siamo, attraverso ciò che amiamo ripetere.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, che spreco! Spezia in dieci,...

Questo Bari di Fabio Caserta è davvero una squadra strana e...
- 7 Novembre 2025
Attualità , Cultura

Dalla musica, alle degustazioni di vino...

L’autunno è alle porte e nei vicoli del centro storico di...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Bari, alla Fiera del Levante i...

La tecnologia torna a spiccare il volo a Bari. Dal 12...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Alla scoperta di Santo Spirito tra...

Bari continua a raccontarsi attraverso i suoi quartieri, le sue tradizioni...
- 7 Novembre 2025