Un uomo di 53 anni è rimasto ferito dopo essere caduto nel fossato della curva di casa dello stadio Picco ieri durante la partita Spezia-Bari. Il tifoso si sarebbe sporto troppo perdendo l’equilibrio e scivolando oltre la balaustra, battendo la schiena e il capo dopo un volo di circa due metri. È sempre rimasto cosciente ed è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno issato in campo e poi affidato a un’ambulanza della Croce rossa che lo ha trasportato presso l’ospedale Sant’Andrea per accertamenti. La partita è rimasta sospesa per circa sei minuti.
Cade nel fossato della curva durante Spezia-Bari: ferito tifoso
Volo di circa due metri
