Bari, Carbonara sott’acqua: strade trasformate in fiumi. La denuncia

A Bari, nel quartiere di Carbonara, la pioggia di ieri sera ha trasformato le strade attorno alla piazza principale in veri e propri fiumi. Le immagini, condivise dal consigliere comunale della Lega Giuseppe Carrieri, mostrano un allagamento diffuso che ha creato disagi agli abitanti e alla viabilità.

«Una pioggia importante, ma non una tempesta… INACCETTABILE nel 2025», ha scritto Carrieri commentando il video, sottolineando come episodi simili continuino a ripetersi nonostante gli interventi di manutenzione e prevenzione promessi negli anni. La situazione ha sollevato nuovamente dubbi sulla capacità di drenaggio delle strade e sulla gestione delle emergenze meteorologiche in città.

