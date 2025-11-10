LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Puglia, scatta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade Anas

Fino al 15 aprile

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 15:38
  • 2 min

A partire da sabato 15 novembre e fino a mercoledì 15 aprile 2026, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti della rete Anas in Puglia più soggetti a precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, come stabilito dall’Ordinanza n. 129/2020. L’obbligo, valido per tutti i veicoli a motore (esclusi ciclomotori e motocicli), sarà segnalato con apposita cartellonistica e potrà essere applicato anche al di fuori del periodo indicato, in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Tra le principali strade interessate: SS 100 “Di Gioia del Colle” (dal km 12,700 al km 66,600); SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico” (dal km 273,379 al km 336,000, in più tratti); SS 170 dir/A “Di Castel del Monte” (dal km 0,000 al km 15,070); SS 172 e SS 172 dir “Dei Trulli” (dal km 1,012 al km 60,400 e dal km 0,000 al km 12,000); SS 272 “Di San Giovanni Rotondo” (dal km 11,100 al km 56,600, in più tratti); SS 369 “Appulo Fortorina”, SS 655 “Bradanica”, SS 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano”, SS 89 “Garganica” e altre arterie secondarie delle province di Foggia, Bari e BAT.

L’ordinanza mira a garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti durante la stagione invernale, in particolare nelle aree collinari e montane del Gargano e dell’Alta Murgia. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda la massima prudenza alla guida e ricorda che è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico e delle condizioni stradali attraverso: l’app “VAI – Viabilità Anas in Italia”, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store; il servizio clienti “Pronto Anas”, al numero verde gratuito 800.841.148.

