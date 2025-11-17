LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,179 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,179 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lecce, abbandona cane sul balcone: l’animale cade e muore. Multato proprietario

Sul caso era intervenuta anche un'associazione animalista costituitasi parte civile nel processo

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 11:35
tribunale avvocati giudice
  • 2 sec

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato a un’ammenda di 5mila euro un uomo riconosciuto colpevole di abbandono di animali. L’imputato dovrà inoltre risarcire i danni a un’associazione animalista costituitasi parte civile e sostenere le spese processuali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo aveva lasciato il proprio cane su un balcone molto piccolo al terzo piano della sua abitazione, uno spazio ritenuto del tutto inadeguato alle esigenze dell’animale. Il cane viveva esposto alle intemperie e, in alcune occasioni, sarebbe stato anche legato con una corda. In quelle condizioni di isolamento e sofferenza, l’animale è precipitato nel vuoto e ha perso la vita. A favorire la caduta, spiega il Tribunale, sarebbe stata una panca collocata contro la ringhiera.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Violenza sulle donne, Gino Cecchettin in...

Sarà attivo anche in Puglia il nuovo progetto formativo della Fondazione...
- 17 Novembre 2025
Dalla città

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia: a...

Oggi Palazzo della Città ha aperto le sue porte a una...
- 17 Novembre 2025
Attualità

Zona Franka, giovani e studenti a...

Oggi a Zona Franka si è svolto un incontro con l’europarlamentare...
- 17 Novembre 2025
Attualità , Cinema & TV

Biglietti già in vendita per “Buen...

L’attesa dei fan è già alle stelle: Checco Zalone torna sul...
- 17 Novembre 2025