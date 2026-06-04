Mare pulito: la Puglia è ancora prima in Italia per la qualità delle acque di balneazione

Annunci

Sei anni di fila al primo posto in Italia. La Puglia non cede il primato sulla qualità delle acque di balneazione e si conferma la regione con il mare più pulito del paese, con il 99,9% delle acque classificate come eccellenti. Dietro di lei, il Friuli Venezia Giulia al 99,6% e la Basilicata al 99,1%.

A certificarlo sono le analisi microbiologiche del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, lo Snpa, la rete che coordina le agenzie regionali per l’ambiente in tutta Italia, tra cui l’Arpa Puglia. Il monitoraggio riguarda 676 tratti di costa individuati lungo i circa mille chilometri di litorale pugliese, per un totale lineare di circa 900 km. Di questi, 254 si trovano in provincia di Foggia, 139 in quella di Lecce, 88 a Brindisi, 78 a Bari, 71 a Taranto e 46 nella provincia Bat. Ogni anno Arpa Puglia effettua circa 8.500 determinazioni analitiche di laboratorio, misurando due parametri microbiologici precisi: enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

L’unico tratto che non rientra nella classe eccellente è quello denominato “Fogna Cittadina Molfetta (500 m a sud)”, che risulta comunque classificato in qualità “buona”. Tutti i dati sono consultabili sul sito di Arpa Puglia tramite una mappa interattiva con i risultati aggiornati per ogni punto di monitoraggio.

«La Puglia si conferma ancora una volta al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. Un risultato importante, frutto di un insieme di azioni sinergiche orientate alla tutela del mare che lambisce i nostri quasi mille chilometri di costa. Il monitoraggio scientifico e l’attività di controllo svolti da Arpa Puglia con il suo Centro Regionale Mare, gli accordi logistico-operativi con la Guardia di Finanza e il costante miglioramento del sistema di depurazione rappresentano tasselli fondamentali di una strategia integrata che consolida la Puglia come modello di riferimento nella tutela e nella protezione dell’ambiente marino. Un percorso che si rafforza grazie anche al contributo attivo dei cittadini pugliesi, degli operatori e degli stakeholder: una comunità che, condividendo responsabilità e obiettivi, continua a perseguire la stessa rotta verso la salvaguardia e la valorizzazione del nostro mare, una risorsa preziosa che rappresenta non soltanto un parametro di eccellenza ambientale, ma anche un patrimonio strategico per il turismo, l’economia e l’identità stessa della nostra regione».

A fare eco alle parole del presidente, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno: «Il risultato che vede la Puglia confermarsi, per il sesto anno consecutivo, al vertice nazionale per la qualità delle acque di balneazione rappresenta il riconoscimento di un lavoro quotidiano svolto con competenza, rigore scientifico e grande senso di responsabilità da tutto il personale di Arpa Puglia. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento alle professioniste e ai professionisti del Centro Regionale Mare, ai tecnici impegnati nei campionamenti lungo la costa, agli operatori dei laboratori e a tutto il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio, analisi e controllo. Dietro ogni dato, ogni classificazione e ogni risultato c’è un impegno costante che richiede preparazione, tempestività e una presenza continua sul territorio. Ogni anno Arpa Puglia effettua migliaia di determinazioni analitiche e garantisce un monitoraggio capillare delle acque di balneazione regionali, assicurando informazioni affidabili e tempestive a istituzioni, amministrazioni locali e cittadini. Si tratta di un’attività fondamentale non solo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ma anche per la valorizzazione di una risorsa strategica come il mare pugliese. Questo primato conferma la qualità del sistema di controllo ambientale regionale e dimostra come la collaborazione tra istituzioni, enti e comunità possa produrre risultati concreti. Continueremo a svolgere il nostro lavoro con la stessa dedizione, mettendo la scienza, il monitoraggio e la trasparenza al servizio del territorio e della sua straordinaria ricchezza ambientale».