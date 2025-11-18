MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Bari verso le elezioni: corso di formazione per presidenti di seggio

E responsabili degli uffici elettorali

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 16:14
Giovedì 20 novembre, alle ore 16.00, presso il Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Palazzo della Provincia – lungomare Nazario Sauro, 29), si terrà un corso di formazione rivolto ai presidenti di seggio e ai responsabili degli uffici elettorali comunali, al fine di fornire valido supporto nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio delle imminenti consultazioni elettorali regionali.

Il corso, organizzato dalla Prefettura di Bari d’intesa con la Regione Puglia e in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Bari, potrà essere seguito anche in diretta streaming accedendo al link https://tinyurl.com/4sfmtx6r.

