Meteo: pioggia e freddo anche al Sud. Arrivata la svolta invernale

Quella in corso, dal punto di vista meteorologico, sarà una settimana davvero movimentata, che vedrà più di una perturbazione attraversare l’Italia, mentre fredde correnti artiche scivoleranno lungo la nostra Penisola, causando un sensibile calo delle temperature. A sostenerlo è il team Giuliacci. Insomma, ci attendono giornate nuvolose e piovose, in cui ci sarà spazio anche per delle nevicate in montagna, e in questa occasione i fiocchi si spingeranno anche a quote relativamente basse. Ma dove pioverà quindi nei prossimi giorni? E dove è attesa la neve? Vediamo le indicazioni che arrivano dai modelli previsionali.

Mercoledì 19 novembre ancora un po’ di maltempo soprattutto al Sud; il brutto tempo sarà anche accompagnato da un deciso abbassamento delle temperature, che in molte località scivoleranno verso valori tipici del mese di dicembre. Il maltempo poi troverà nuovo vigore tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, quando è probabile che la pioggia torni a bagnare diffusamente l’Italia e in particolare il Centro-Nord e le Isole, con abbondanti nevicate sui rilievi del Nord al di sopra dei 1000-1200 metri, e quindi a quote davvero interessanti. E il weekend? Nell’ultima parte della settimana è probabile che insista il maltempo, con molto vento su gran parte del Paese, piogge anche abbondanti, specie al Centro-Nord, temperature ancora al dei sotto della norma in molte zone e copiose nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, sempre fino a quote piuttosto basse per il periodo. Insomma, nei prossimi giorni ci attende davvero un assaggio di tempo invernale.