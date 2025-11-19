Bari, prosegue la svolta green della Multiservizi: in arrivo nuovi mezzi

Prosegue il percorso di transizione ed autonomia energetica avviato da Bari Multiservizi nel 2020, con orizzonte 2030. È stata infatti aggiudicata la fornitura che consentirà di sostituire cinque porter a trazione termica (Gpl) con altrettanti mezzi elettrici di ultima generazione, riducendo ulteriormente le emissioni e avvicinando l’azienda all’obiettivo della piena autosufficienza energetica. I cinque camioncini scoperti, utili per raggiungere più facilmente le aree verdi, arriveranno in azienda nei prossimi giorni. A questi si aggiungeranno ulteriori cinque furgoncini elettrici coperti, attualmente in fase di aggiudicazione.

Con il nuovo innesto, la quota dei mezzi elettrici salirà all’80% del totale, con un traguardo fissato al 90% entro il 2026. Ad oggi la flotta aziendale è già composta in prevalenza da mezzi elettrici rispetto a quelli a trazione termica (diesel o gas). L’ultimo passo sarà completare la transizione anche sui mezzi pesanti, che verranno introdotti non appena disponibili sul mercato.

A supporto di questo percorso ecologico contribuiscono gli investimenti dedicati all’efficientamento della sede di via Viterbo: nel 2025 è ulteriormente aumentata la produzione autonoma di energia da fonte solare grazie al pieno utilizzo degli impianti fotovoltaici. La riqualificazione della sede, programmata per il prossimo biennio, permetterà di rafforzare ancora di più tale autonomia.

Sul fronte operativo, le attrezzature elettriche del settore verde – già in uso – saranno rinnovate nel prossimo esercizio con strumenti di nuova generazione, più performanti e capaci di ridurre ulteriormente l’esposizione al rischio uditivo dei lavoratori. Nella sede aziendale sono inoltre attivi 36 punti di ricarica per gli automezzi e diversi hub dedicati alla ricarica continua (h24) delle attrezzature elettriche.