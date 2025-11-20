Bari, tornano le aperture straordinarie dei mercati per le festività natalizie

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che, in occasione delle prossime festività, sono state disposte le seguenti aperture dei mercati settimanali nel periodo natalizio:
- domenica 7 dicembre – apertura del mercato settimanale del mercoledì di via Udine a Santo Spirito;
- lunedì 8 dicembre – apertura del mercato settimanale del lunedì in via Portoghese;
- domenica 14 dicembre – apertura del mercato settimanale del martedì in via Vaccarella a Carbonara;
- domenica 21 dicembre – apertura del mercato settimanale del giovedì di via Salvemini;
- venerdì 26 dicembre – apertura del mercato settimanale del venerdì in via De Ribera;
- domenica 28 dicembre – apertura del mercato settimanale del sabato di via Madre Teresa di Calcutta;
- martedì 6 gennaio – conferma apertura dei mercati settimanali in via Vaccarella a Carbonara e di via del Turco a Palese.