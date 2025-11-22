SABATO, 22 NOVEMBRE 2025
Bari, polo socio sanitario di prossimità: il programma di informazione e screening di novembre

Il programma

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 12:20
Citologia e screening Ospedale Di Venere - citologia digitale (19)
  • 2 min

Continuano anche a novembre gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re David 76. Gli appuntamenti sono promossi dal Polo e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede momenti informativi e attività di screening gratuite condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Di seguito gli appuntamenti previsti per il mese in corso:

· martedì 25 novembre “Prevenzione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili”. Dalle ore 09.30 alle 11.30 evento informativo sul tema. Dalle ore 11.30 alle 13.30 esecuzione di screening HIV, epatite b ed epatite c. Appuntamento condotto da Rosa Buonamassa, medica specializzanda in malattie infettive

· giovedì 27 novembre “Screening HIV, epatite b ed epatite c” dalle ore 15 alle 19. Condotto da Rosa Buonamassa, medica specializzanda in malattie infettive

· venerdì 28 novembre “Isolamento sociale: cause, conseguenze e possibili soluzioni”. Appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 17.30 condotto da Alessandra Pepe (psicologa) e Chiara Turchiano (assistente sociale).

Il Polo Socio Sanitario di Prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizioni di difficoltà socioeconomica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

È consigliata la prenotazione sul sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni contattare info@polosociosanitario.it.

