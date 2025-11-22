SABATO, 22 NOVEMBRE 2025
Bimba azzannata da un cane: trasferita al Policlino di Bari

E' successo per strada a Taranto

Pubblicato da: redazione | Sab, 22 Novembre 2025 - 18:17
nuove ambulanze Policlinico Bari (10)
  • 46 sec

E’ stata trasferita al Policlinico di Bari la bimba di 9 anni che oggi è stata aggredita per strada da un cane randagio di grossa taglia a Carosino (Taranto).

La bambina, riferiscono fonti dell’Asl di Taranto, ha riportato “lesioni lacero-contuse multiple nella regione facciale” ed è stata “prontamente soccorsa dal 118 e trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto, alle 14.45, dove è stata sottoposta alle prime cure e valutazione chirurgica”.

I sanitari tarantini, in contatto con i colleghi del Policlinico, hanno poi condiviso l’invio della piccola nel reparto di chirurgia plastica di Bari.

