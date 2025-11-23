DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,311 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,311 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Casa, disponibilità di spesa sotto i 119 mila euro per un acquirente su quattro

L'analisi

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 12:06
nuove costruzioni costruzione palazzi
  • 31 sec

Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, l’analisi della disponibilità di spesa nelle grandi città appare maggiormente concentrata nella fascia di spesa più bassa, quella fino a 119 mila € (23,6%). Il trend rilevato a giugno 20205 non si discosta molto da quello registrato a gennaio. Le percentuali inoltre sono simili nelle due fasce di spesa immediatamente successive, rilevando quindi una distribuzione uniforme delle richieste nelle prime tre fasce.

Milano e Roma registrano una maggiore concentrazione nella fascia tra 250 e 349 mila € a motivo dei prezzi più elevati che interessano le prime due città più costose d’Italia: Milano (25,5%) e Roma (25,0%). Da segnalare come a Milano ci sia stato un incremento dello 0,6 % della concentrazione delle richieste nella fascia di spesa compresa tra 250 e 349 mila €. Considerando la fascia di spesa più bassa, fino a 119 mila €, è Genova la città che raccoglie la percentuale più elevata con il 61,8%.

Nei capoluoghi di regione che non sono grandi città il 42,9% dei potenziali acquirenti dichiara di avere una disponibilità di spesa inferiore a 119 mila €. La percentuale è invariata rispetto a gennaio 2025 e la concentrazione più alta si tocca a Perugia con il 67,7% e Campobasso 77,3%.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Elezioni regionali, alle 19 in Puglia...

Continua ad essere in calo l'affluenza in Puglia dove si vota...
- 23 Novembre 2025
Economia

Casa, disponibilità di spesa sotto i...

Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, l’analisi della disponibilità di spesa nelle...
- 23 Novembre 2025
Dalla città

Bari e le elezioni: domani garantiti...

La ripartizione Servizi Demografici informa che domani, lunedì 24 novembre 2025,...
- 23 Novembre 2025
Dalla città

Bari, nei seggi fa freddo: termosifoni...

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone il prolungamento di due...
- 23 Novembre 2025