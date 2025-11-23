Cosa cercano gli stranieri in Italia? Del buon cibo. Turismo enogastronomico in cima alle motivazioni di viaggio degli stranieri

Il nuovo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025, curato da Roberta Garibaldi, presidente di Aite, fotografa una crescita significativa della domanda internazionale.

Per la prima volta, la ricerca analizza le motivazioni e le esperienze dei turisti stranieri che scelgono il nostro Paese per cibo e vino. L’Italia è percepita come meta ideale del turismo del gusto dal 55% dei tedeschi e svizzeri/austriaci e dal 54% degli statunitensi, mentre solo per i francesi prevalgono i monumenti storici (50%). L’intenzione di viaggio nei prossimi tre anni raggiunge livelli record, dall’81% degli svizzeri e austriaci al 55% dei tedeschi, confermando un potenziale enorme per le destinazioni italiane.

Dallo studio emerge che tra il 60% e il 74% dei turisti dei principali mercati (Regno Unito, USA, Francia, Germania, Austria e Svizzera) ha viaggiato negli ultimi anni con motivazioni enogastronomiche. La bellezza del paesaggio rurale e la presenza di ristoranti locali (oltre 80%) rappresentano fattori decisivi nella scelta della meta. Gli americani privilegiano esperienze tematiche (69%) e ristoranti gourmet (59%), mentre i francesi vedono il viaggio gastronomico come un’occasione di lusso (36%). Tra le regioni più attrattive figurano Toscana (fino al 69%), Sicilia, Sardegna e Puglia. L’enoturismo mantiene un forte appeal con mete come Chianti (41% Usa), Etna (40% Fr) e Montepulciano (42% At+Ch).

Nel 2024, il comparto del turismo enogastronomico ha generato un valore stimato di 12,6 miliardi di euro, con un incremento del +9% rispetto all’anno precedente. L’incidenza sul totale della spesa turistica in Italia ha raggiunto il 15%, trainata da mercati ad alta capacità di spesa come Usa, Germania e Svizzera. L’85% dei turisti stranieri dichiara di voler tornare in Italia per scoprire nuovi territori attraverso il cibo. Cresce anche la spesa media giornaliera, salita a 155 euro, di cui 52 euro destinati alla ristorazione e 28 euro all’acquisto di prodotti tipici.

Il turista enogastronomico è mediamente più giovane, più istruito e più digitale rispetto alla media: il 62% ha meno di 45 anni, il 71% possiede un titolo di laurea e il 68% utilizza piattaforme online per prenotare esperienze culinarie. I social media giocano un ruolo crescente: il 74% dei viaggiatori americani e il 61% dei francesi affermano di scegliere la meta dopo aver visto contenuti legati alla cucina italiana. Inoltre, il 39% dichiara di essere disposto a pagare di più per esperienze personalizzate, come corsi di cucina o visite a produttori locali.

La ricerca descrive un cambiamento profondo: il turista enogastronomico non cerca più solo piatti iconici, ma un rapporto autentico con i territori e le persone. Cresce la domanda di esperienze semplici e personalizzate, dagli incontri diretti con chef e produttori alle degustazioni per piccoli gruppi. Si affermano anche le comunità del gusto – wine club, orti condivisi, cucine partecipate – e si rafforza la connessione con i temi di benessere e longevità, come dimostrano i flussi verso le Blue Zones italiane. Il turismo enogastronomico si sta trasformando in una leva di sviluppo umano e territoriale, che integra impresa, cultura e ambiente.