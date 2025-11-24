Puglia, Decaro è il nuovo Governatore. Ma vince l’astensionismo

Antonio Decaro è il nuovo governatore della Regione Puglia con un trionfo netto (68,2%) sugli altri candidati in corsa, tra loro Luigi Lobuono per il centrodestra (28,8%), Ada Donno e Sabino Mangano che si spartiscono la restante parte della percentuale. Una vittoria già annunciata che però arriva con l’amaro in bocca: il numero, altissimo, relativo all’astensionismo. Alle urne infatti si è recato solo il 41,1% degli elettori. Tantissimi i pugliesi che hanno scelto di non prendere parte alle elezioni. Nel frattempo il PD festeggia. Tanti i messaggi di solidarietà al nuovo presidente di Regione, tra loro l’uscente, Michele Emiliano che si è complimentato con Decaro.

“Oggi è un giorno felice per la Puglia e per tutti noi perché abbiamo assicurato altri cinque anni di buon governo alla regione che più è cresciuta nella considerazione di tutti negli ultimi venti anni – ha dichiarato Emiliano – L’elezione di Antonio Decaro dà il senso al lavoro di una intera comunità che da vent’anni, ogni giorno, si è battuta per cambiare il proprio destino in meglio. In questo modo si pongono le premesse per un governo lungo, un quarto di secolo, in una continua evoluzione di visione sempre però fondata sui principi della Costituzione, dell’antifascismo, della parità di genere, della tutela dei ceti più deboli, della salute e dell’istruzione, dell’ambiente e della cultura, garantendo uguaglianza e libertà a tutti e a tutte. Siamo stati al fianco di tutti gli esseri umani che ovunque nel mondo hanno avuto bisogno di noi e di trovare nella nostra terra rifugio, comprensione e sostegno nelle loro battaglie per il rispetto dei diritti umani e contro ogni genocidio. Ad Antonio spetta il compito di andare oltre ciò che è già stato compiuto e di affrontare le sfide del futuro in un permanente aggiornamento di metodo, strategia e obiettivi. L’esperienza che ha maturato in questi anni lo ha indicato a tutti noi come il nuovo presidente della Regione Puglia. Egli rappresenta al meglio la vasta e plurale classe dirigente che in questi anni è nata e cresciuta grazie a questa Puglia straordinaria che ci ha riempito di passione ed entusiasmo. Sono le persone a condurci e a insegnarci la strada”.