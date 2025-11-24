Screening oculistico pediatrico gratuito a Grottaglie

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaglie promuove, per i giorni 29 e 30 novembre 2025 dalle 10:00 alle 15:00 all’interno dell’aula consiliare del Comune di Grottaglie, una due giorni di screening oculistico pediatrico gratuito, resa possibile grazie alla disponibilità del Centro Medico IGEA di Grottaglie e alla professionalità del dott. Riccardo Monsellato, specialista in oftalmologia.

L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione visiva in età pediatrica: molti disturbi oculari, infatti, se individuati per tempo, possono essere corretti o trattati con maggiore efficacia, migliorando lo sviluppo visivo, cognitivo e scolastico dei più piccoli.

Il Centro Medico IGEA rappresenta una realtà sanitaria d’eccellenza del nostro territorio, frutto dell’impegno costante della Cooperativa Sociale San Bernardo guidata dal Direttore Generale Giuseppe Natale, da sempre vicina alle fasce più fragili. Quest’anno la cooperativa celebra 25 anni di attività, un traguardo che racconta un percorso fondato sulla competenza, l’attenzione alla persona e la volontà di rendere la cura un diritto accessibile a tutti.

Proprio questo spirito ha reso possibile l’organizzazione dello screening, che nasce dalla volontà condivisa di offrire un supporto concreto alle famiglie e di investire sulla salute dei più piccoli.

Nel presentare l’iniziativa, l’assessora Ida De Carolis ha sottolineato come investire nella prevenzione significhi investire nel futuro delle nuove generazioni e come la salute visiva sia spesso trascurata, nonostante la sua centralità nello sviluppo del bambino. Ha espresso la propria gratitudine al Centro IGEA e al dott. Monsellato per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, riconoscendo in questo progetto un segno tangibile di attenzione verso il territorio.

Anche Giuseppe Natale ha ribadito l’impegno della Cooperativa San Bernardo nel garantire una medicina accessibile, attenta e umana, sottolineando che mettere le proprie competenze al servizio dei più piccoli è una responsabilità sentita e coerente con i valori che da 25 anni guidano il loro lavoro quotidiano.