Eletto il nuovo segretario generale della Uil Puglia: è Stefano Frontini

Prende il posto di Gianni Ricci

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025
Oggi si è tenuto il consiglio confederale regionale della Uil Puglia alla presenza del segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, del segretario organizzativo, Emanuele Ronzoni e del tesoriere nazionale della Uil nazionale, Benedetto Attili.
Durante il consiglio confederale regionale della Uil Puglia il segretario generale Gianni Ricci ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Il consiglio all’unanimità ha quindi eletto nuovo segretario generale Stefano Frontini. “Accetto il ruolo con grande senso di responsabilità – ha detto – cosciente del grave momento di difficoltà socio-economica che la nostra regione sta attraversando e altrettanto consapevole del ruolo del sindacato in questa fase storica. Siamo chiamati innanzitutto a mettere in campo tutte le azioni disponibili, in sinergia con le categorie della Uil, per riportare al centro dell’agenda politica, temi che anche a livello territoriale non sono stati affrontati con la necessaria determinazione ed efficacia: salari, sicurezza nei luoghi di lavoro, programmazione di un nuovo modello industriale sostenibile ed integrato, welfare e sanità più efficienti e in grado di valorizzare il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori del settore andando incontro alle necessità delle comunità locali. Il primo passo sarà quello di instaurare un rapporto schietto e strutturato sul confronto costante con le istituzioni a cominciare dalla Regione Puglia, augurandoci che esista da parte della nuova amministrazione regionale la reale volontà politica di cambiare marcia rispetto al passato”.

